Volley | Mondiali U21 2021 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile, in corso di svolgimento tra Bulgaria e Italia dal 27 settembre al 3 ottobre. Le classifiche della seconda fase a gironi hanno definito le semifinali che determineranno i piazzamenti finali. Le prime due classificate dei gironi E e F si sfideranno in semifinali incrociate per accedere alla finale per l'oro, mentre le due perdenti si giocheranno poi il bronzo. Le due semifinali si svolgeranno sabato 2 ottobre a Cagliari: chi accederà alla finale per l'oro?

