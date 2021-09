Uomini e Donne: perché Ciprian ha scelto Andrea Nicole? (Di martedì 28 settembre 2021) Ciprian, corteggiatore di Andrea Nicole, in queste ore ha rivelato i motivi che lo hanno portato a scegliere Andrea Nicole nel programma Uomini e Donne. È per lei, infatti, che il ragazzo ha deciso di partecipare al dating show. Ciprian è il bel ragazzo che sta uscendo con Andrea Nicole, tronista trans di questa edizione di Uomini e Donne. All’inizio la ragazza ha trovato molto resistenza da parte degli Uomini ma, da qualche tempo, sta vivendo grandi emozioni con il ragazzo, che proprio in queste ore ha rivelato al settimanale ufficiale del programma i motivi che lo hanno spinto a scendere per lei. Andrea Nicole: ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021), corteggiatore di, in queste ore ha rivelato i motivi che lo hanno portato a sceglierenel programma. È per lei, infatti, che il ragazzo ha deciso di partecipare al dating show.è il bel ragazzo che sta uscendo con, tronista trans di questa edizione di. All’inizio la ragazza ha trovato molto resistenza da parte deglima, da qualche tempo, sta vivendo grandi emozioni con il ragazzo, che proprio in queste ore ha rivelato al settimanale ufficiale del programma i motivi che lo hanno spinto a scendere per lei.: ...

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - MarDeiSargassi : #IlFatto - Le piazze italiane si affollano di uomini e donne no green pass: una rivendicazione di libertà, dicono,… - chiaratrivellin : @MonicaCirinna @DonnePd @pdsicilia Il corpo umano di donne e uomini è arte da sempre e da sempre rappresentato nell… -