Temptation Island: Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono lasciati (Di martedì 28 settembre 2021) Ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno preso parte a Temptation Island Vip nel 2019. Nella stessa edizione, inoltre, hanno partecipato anche Serena Enardu con Pago e Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti. Non dimentichiamo, inoltre, anche Anna Pettinelli e Stefano Macchi, tra gli altri. Ad ogni modo, la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021) Ex protagonisti disihanno preso parte aVip nel 2019. Nella stessa edizione, inoltre, hanno partecipato anche Serena Enardu con Pago e Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti. Non dimentichiamo, inoltre, anche Anna Pettinelli e Stefano Macchi, tra gli altri. Ad ogni modo, la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland Vip, una coppia si è detta addio: “Quando non ci sentiamo più felici…” - Valeria31955534 : @RosaBuffolino quindi che si fa? Si va a temptation island. Ora non permettiamo che tutta la tematica della solidar… - Valeria31955534 : @ninarosesnow ma una donna maltrattata psicologicamente va a Temptation island? Ma dai ragazze, perfetta la solidar… - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Coppia molto apprezzata dal pubblico si è detta addio Per leggere cliccate qui ---->… - Valeria31955534 : Non capisco tutta questa difesa di Valentina. Tralasciando che abbia 40 anni e stava con un ragazzino di 21, ma poi… -