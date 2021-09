Superlega, la Uefa cancella i procedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid per la Superleva “Stavolta a piegarsi è la Uefa, che ieri ha ritirato le sanzioni contro le 9 società separatiste che le avevano patteggiate nei mesi scorsi. E ha annullato i procedimenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, con cui l’iter era già sospeso”. Lo scrive Repubblica, che spiega anche i motivi della decisione di Ceferin: “evitare conflitti con il tribunale di Madrid, che a Nyon aveva dato un ultimatum”. La Uefa ha ritenuto opportuno ritirare le sanzioni per non rischiare di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Lasi arrende:ti iper la Superleva “Stavolta a piegarsi è la, che ieri ha ritirato le sanzionile 9 società separatiste che le avevano patteggiate nei mesi scorsi. E ha annullato i, con cui l’iter era già sospeso”. Lo scrive Repubblica, che spiega anche i motivi della decisione di Ceferin: “evitare conflitti con il tribunale di, che a Nyon aveva dato un ultimatum”. Laha ritenuto opportuno ritirare le sanzioni per non rischiare di ...

