Superbike, GP Portogallo 2021: Tito Rabat torna in pista a Portimao e lo farà con la Kawasaki (Di martedì 28 settembre 2021) Tito Rabat si prepara a tornare nel Mondiale Superbike in occasione del Gran Premio del Portogallo, undicesimo atto della stagione 2021. Lo spagnolo rientra in pista con il team di Manuel Puccetti (Kawasaki) dopo aver finito il proprio rapporto con il team Barni (Ducati) in occasione della tappa di Magny-Cours (Francia) di inizio settembre. L’ex protagonista del Motomondiale ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di avere questa grande opportunità. Conosco la pista di Portimao perché qui ho corso con la MotoGP e mi sono allenato su questo circuito con una moto da strada”. L’iberico torna nella Superbike in seguito all’infortunio del francese Lucas Mahias, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)si prepara are nel Mondialein occasione del Gran Premio del, undicesimo atto della stagione. Lo spagnolo rientra incon il team di Manuel Puccetti () dopo aver finito il proprio rapporto con il team Barni (Ducati) in occasione della tappa di Magny-Cours (Francia) di inizio settembre. L’ex protagonista del Motomondiale ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di avere questa grande opportunità. Conosco ladiperché qui ho corso con la MotoGP e mi sono allenato su questo circuito con una moto da strada”. L’ibericonellain seguito all’infortunio del francese Lucas Mahias, ...

