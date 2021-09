«Sex Life» | è ufficiale | in arrivo una seconda stagione

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 settembre 2021) Quando, non è stato detto. Ma Sex/Life, la terza serie più vista fra le produzioni originali Netflix, dopo Bridgerton e The Witcher, tornerà online, con una seconda stagione. A confermarlo, tre mesi dopo l’esordio dello show, è stata la piattaforma streaming. «Sex/Life è un sogno diventato realtà. Creare una serie così potente sulla sessualità femminile, capace di estasiare milioni di spettatori, non è solo immensamente divertente, ma anche incredibilmente gratificante», ha dichiarato Stacey Rukeyser, showrunner della serie. «Quando penso a tutte le donne, nel mondo, che mi hanno contattata per dirmi quanto la serie le abbia toccate da vicino, quanto le abbia stimolate in modo personale, mi sento ispirata. Sono elettrizzata e grata per l’opportunità di continuare a raccontare questa storia, per Billie e per tutti noi», ha continuato la showrunner, che nulla, però, ha voluto (o potuto) dire su quel che attende gli spettatori.