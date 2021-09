Sampdoria Udinese: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 28 settembre 2021) Sampdoria – Udinese è una partita di Serie A che si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 15. I bianconeri arriano al match di Genova dopo tre batoste consecutive contro Roma, Udinese e Fiorentina. Si cercherà di invertire il trend in una gara complessa contro la Samp che invece proviene dal 3-2 di Torino contro la Juventus. Come arrivano le squadre? La Sampdoria arriva alla partita contro l’Udinese carica di aspettative dopo due ko consecutivi. Una situazione dunque simile a quella dei bianconeri, con la differenze che giocano in casa. D’Aversa dovrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Juventus. Audero confermato tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo quartetto formato da Candreva, Ekdal, Thorsby e Damsgaard. In attacco Quagliarella e Caputo. Gotti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021)è una partita di Serie A che si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 15. I bianconeri arriano al match di Genova dopo tre batoste consecutive contro Roma,e Fiorentina. Si cercherà di invertire il trend in una gara complessa contro la Samp che invece proviene dal 3-2 di Torino contro la Juventus. Come arrivano le squadre? Laarriva alla partita contro l’carica di aspettative dopo due ko consecutivi. Una situazione dunque simile a quella dei bianconeri, con la differenze che giocano in casa. D’Aversa dovrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Juventus. Audero confermato tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo quartetto formato da Candreva, Ekdal, Thorsby e Damsgaard. In attacco Quagliarella e Caputo. Gotti ...

