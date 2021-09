Roma, l’AIA contro Mourinho: «Saremo severissimi» (Di martedì 28 settembre 2021) Il comportamento di José Mourinho nel derby non sarebbe piaciuto all’AIA che medita provvedimenti José Mourinho è entrato nella black list dell’Associazione Italiana Arbitri. Come riportato da Il Messaggero, infatti, l’AIA non avrebbe gradito i comportamenti dello Special One nei confronti del direttore di gara Guida nel corso del derby Lazio-Roma. «Un teatrino inaccettabile. Non deve ripetersi, Saremo severissimi». Le considerazione che arrivano dai vertici arbitrali del calcio italiano. Mourinho sarebbe quindi finito nel mirino dell’AIA che lo terrà d’occhio nelle prossime partite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Il comportamento di Josénel derby non sarebbe piaciuto alche medita provvedimenti Joséè entrato nella black list dell’Associazione Italiana Arbitri. Come riportato da Il Messaggero, infatti,non avrebbe gradito i comportamenti dello Special One nei confronti del direttore di gara Guida nel corso del derby Lazio-. «Un teatrino inaccettabile. Non deve ripetersi,». Le considerazione che arrivano dai vertici arbitrali del calcio italiano.sarebbe quindi finito nel mirino delche lo terrà d’occhio nelle prossime partite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

