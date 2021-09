Rai: Anzaldi (Iv), "Draghi può accettare vertici informazione nominati da gialloverdi?" (Di martedì 28 settembre 2021) 'Sul caso Consip il Tg1, l'unico insieme al Tg2 - prosegue Anzaldi - a dedicare un intero servizio alla vicenda (non lo hanno fatto Tg3, Tg4, Tg5, Tg La7), ha totalmente oscurato che per Tiziano ... Leggi su politicanews (Di martedì 28 settembre 2021) 'Sul caso Consip il Tg1, l'unico insieme al Tg2 - prosegue- a dedicare un intero servizio alla vicenda (non lo hanno fatto Tg3, Tg4, Tg5, Tg La7), ha totalmente oscurato che per Tiziano ...

Advertising

ilriformista : “Sono cambiati i vertici della Rai ma non è cambiato nulla nell’informazione pubblica' @Michele_Anzaldi #Consip… - EzioMorassutti : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Anzaldi: 'Disparità su Renzi e Morisi. Nuovi vertici, ma Tg ancora in mano a M5s-Lega' - 9Roby11 : RT @ilriformista: “Sono cambiati i vertici della Rai ma non è cambiato nulla nell’informazione pubblica' @Michele_Anzaldi #Consip #Rai #Ti… - patriziamolina : RT @ilriformista: “Sono cambiati i vertici della Rai ma non è cambiato nulla nell’informazione pubblica' @Michele_Anzaldi #Consip #Rai #Ti… - sardo1951 : RT @ilriformista: “Sono cambiati i vertici della Rai ma non è cambiato nulla nell’informazione pubblica' @Michele_Anzaldi #Consip #Rai #Ti… -