Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra (Di martedì 28 settembre 2021) Da Shanghai partirà oggi un servizio di treno merci per Amburgo, in Germania, il Primo collegamento ferroviario transfrontaliero tra la metropoli cinese e l’Europa. Lo ha reso noto la dogana di Shanghai, precisando che la linea “Shanghai Express” sarà impiegata per il commercio di abbigliamento, ricambi per auto, pannelli solari, stoviglie, mobili, beni di necessità quotidiana, parti di macchine e altri articoli. Il treno lascia la Cina attraverso il passo di Alataw, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, e arriva ad Amburgo circa due settimane dopo, passando per Kazakhstan, Russia, Bielorussia e Polonia. Secondo i dati doganali, i treni lungo questa rotta circoleranno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Dapartirà oggi un servizio diper, in Germania, ilcollegamento ferroviario transfrontaliero tra la metropoli cinese e l’Europa. Lo ha reso noto la dogana di, precisando che la linea “Express” sarà impiegata per il como di abbigliamento, ricambi per auto, pannelli solari, stoviglie, mobili, beni di necessità quotidiana, parti di macchine e altri articoli. Illascia laattraverso il passo di Alataw, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, eadcirca due settimane dopo, passando per Kazakhstan, Russia, Bielorussia e Polonia. Secondo i dati doganali, i treni lungo questa rotta circoleranno ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Theo Hernández è il primo difensore del Milan ad aver sia segnato che servito un assist in una singola partita… - SALVATORECOSCIA : RT @HuffPostItalia: Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra - saggiadecisione : RT @HuffPostItalia: Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra - anna_anybell : RT @HuffPostItalia: Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra -

Ultime Notizie dalla rete : Primo treno Cina: si inaugura collegamento ferroviario Shanghai - Amburgo per trasporto merci Pechino, 28 set 08:16 - Da Shanghai partirà oggi un servizio di treno merci per Amburgo, in Germania, il primo collegamento ferroviario transfrontaliero tra la...

Guida completa al reddito da pensione (VI Parte) Sistemato il primo 40% del nostro portafoglio ( qui per un rapido riepilogo), continuiamo ad analizzare l'... le performance eccessivamente buone di quest'anno fanno pensare che il treno sia già passato ...

Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra L'HuffPost Primo treno merci Shanghai-Amburgo, la Cina arriva anche via terra Da Shanghai partirà oggi un servizio di treno merci per Amburgo, in Germania, il primo collegamento ferroviario transfrontaliero tra la metropoli cinese e l’Europa. Lo ha reso noto la dogana di Shangh ...

Spoleto, incendio vicino alla ferrovia Roma-Ancona: stop ai treni per cinque ore di D.B.Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica a Icciano, una frazione di Spoleto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, coadiuvati da un elicottero e da du ...

Pechino, 28 set 08:16 - Da Shanghai partirà oggi un servizio dimerci per Amburgo, in Germania, ilcollegamento ferroviario transfrontaliero tra la...Sistemato il40% del nostro portafoglio ( qui per un rapido riepilogo), continuiamo ad analizzare l'... le performance eccessivamente buone di quest'anno fanno pensare che ilsia già passato ...Da Shanghai partirà oggi un servizio di treno merci per Amburgo, in Germania, il primo collegamento ferroviario transfrontaliero tra la metropoli cinese e l’Europa. Lo ha reso noto la dogana di Shangh ...di D.B.Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica a Icciano, una frazione di Spoleto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, coadiuvati da un elicottero e da du ...