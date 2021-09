Primo Appuntamento 5: episodio 19 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 28 settembre 2021) Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio. Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 19 – 21 settembre Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Sirio e Stefania, lui ex magazziniere che ha lasciato tutto per partire per un viaggio attorno al mondo a piedi, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 settembre 2021) Il diciannovesimodi2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.2021:19 – 21 settembre Ad incontrarsi in questosono stati: Sirio e Stefania, lui ex magazziniere che ha lasciato tutto per partire per un viaggio attorno al mondo a piedi, ...

Advertising

ItalianAirForce : Torna l'appuntamento con la rubrica i #VelivolideiRecord dove il protagonista di è il Campini #Caproni, primo veliv… - QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - SkyTG24 : Fridays for Future, tornano gli scioperi per il clima: primo appuntamento il 24 settembre - LVentureGroup : #STD: #ToTheNext | #1 Innovazione e leadership al femminile per la Ripresa. #Digitalizzazione e #innovazione,… - lanuovariviera : Sant'Elpidio a Mare, al via 'Libri a 180 gradi'. Primo appuntamento con Guido Catalano -