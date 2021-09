Poliziotta di Gorizia contro il Green Pass | Salvini difende Schillirò | ' Non era in divisa'

Advertising

zazoomblog : Schillirò la poliziotta di Gorizia contro il green pass ora rischia il licenziamento - #Schillirò #poliziotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotta Gorizia

Friuli Oggi

La difesa di Salvini alladicontro il Green Pass. Le sue dichiarazioni hanno fatto scalpore e continuano a far discutere. Ma ora, in 'soccorso' di Nunzia Alessandra Schillirò , ladiche ...Sulla, contro la quale si è espressa con toni severi anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, è stato aperto un procedimento disciplinare, al quale potrebbe seguire il ...Sono «gravissime» per il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese le affermazioni della vicequestore della polizia di Stato Nunzia Alessandra Schilirò già sottoposta a procedim ...La poliziotta e scrittrice di romanzi fantasy si difende: “Ero lì come privata cittadina per esercitare i miei diritti” ...