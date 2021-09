Pioli non ci sta: “L’arbitro ci ha penalizzati” (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano Pioli, ai microfoni di Infinity+, ha commentato la partita di Champions League appena conclusa fra il suo Milan e l’Atletico Madrid: “Non è stata la miglior serata delL’arbitro, i suoi errori ci hanno penalizzati. A metà metà sceglieva sempre dall’altra parte” La partita, conclusasi 2-1 per gli spagnoli, ha visto come protagonista indiscusso L’arbitro turco Cekir. Proprio quest’ultimo, con i suoi interventi più o meno giusti, ha influenzato il risultato finale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Kessie che follia! Sciochezza del centrocampista rossonero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano, ai microfoni di Infinity+, ha commentato la partita di Champions League appena conclusa fra il suo Milan e l’Atletico Madrid: “Non è stata la miglior serata del, i suoi errori ci hanno. A metà metà sceglieva sempre dall’altra parte” La partita, conclusasi 2-1 per gli spagnoli, ha visto come protagonista indiscussoturco Cekir. Proprio quest’ultimo, con i suoi interventi più o meno giusti, ha influenzato il risultato finale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Kessie che follia! Sciochezza del centrocampista rossonero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

