Pieve Emanuele, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'Humanitas (Di martedì 28 settembre 2021) Pieve Emanuele (Milano), 28 settembre 2021 - Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. È quanto riferiscono i vigili del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021)(Milano), 28 settembre 2021 - Duesono deceduti in undia sede'ospedalenel Milanese. È quanto riferiscono i vigili del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - rtl1025 : ?? Due #operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale #Humanitas a Pieve Emanuele nel Milan… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. I due… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. I due… - Sandro_sr74 : @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue Voi vip ogni tanto twittate anche notizie come questa : #incidente sul lavoro: d… -