Pierpaolo Pretelli è diventato zio (Di martedì 28 settembre 2021) Stamattina Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha finalmente conosciuto la figlia Sophie, nata dalla sua relazione con la sua fidanzata Alessia. L’ex velino, insomma, è diventato zio e di certo lui e Giulia non vedono l’ora di conoscere la piccola Sophie. Durante la partecipazione di Pierpaolo Pretelli alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip il pubblico aveva avuto modo anche di conoscere Giulio Pretelli, fratello del velino che, almeno all’inizio, non aveva per nulla gradito la vicinanza del fratello a Giulia Salemi. Come il resto della famiglia del giovane, infatti, anche lui avrebbe preferito che il fratello continuasse il suo rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci piuttosto che con l’influencer italo-persiana. Dopo vari litigi, però, il ragazzo era tornato ad ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Stamattina Giulio, fratello di, ha finalmente conosciuto la figlia Sophie, nata dalla sua relazione con la sua fidanzata Alessia. L’ex velino, insomma, èzio e di certo lui e Giulia non vedono l’ora di conoscere la piccola Sophie. Durante la partecipazione dialla scorsa edizione del Grande Fratello Vip il pubblico aveva avuto modo anche di conoscere Giulio, fratello del velino che, almeno all’inizio, non aveva per nulla gradito la vicinanza del fratello a Giulia Salemi. Come il resto della famiglia del giovane, infatti, anche lui avrebbe preferito che il fratello continuasse il suo rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci piuttosto che con l’influencer italo-persiana. Dopo vari litigi, però, il ragazzo era tornato ad ...

Advertising

MediasetPlay : ... e ne vedrete delle bellissime con Pierpaolo Pretelli... cosa ci farà a #ScherziaParte? - fanpage : Al #taleequaleshow Pierpaolo Pretelli imita #Sangiovanni #prelemi - taleequaleshow : Vi è piaciuta l’esibizione di @pierpaolopretel? Guardala su RaiPlay ?? - GS9___ : RT @daqualcheparte: tweet di apprezzamento per Paolo Ciavarro e Pierpaolo Pretelli che mi hanno fatto ricredere sul genere maschile - marycconc : RT @ioetesolonoi: Chissa come ci si sente ad essere ricordata al gf, solo per il nulla con Pierpaolo Pretelli???? #prelemi -