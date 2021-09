Perché Alessandro Cattelan sulla Rai funziona meno di Lundini (Di martedì 28 settembre 2021) Il “caso” Cattelan, il suo calo di ascolti dopo due puntate è in fondo molto semplice. Ci sono due modi di essere “giovani” sulla Rai ma uno solo funziona. C’è il giovane “milanese”, scattante, sveglio, dinamico, molto bravo nel suo lavoro di presentatore e figlio della “Mtv generation”. Camicione fuori dai pantaloni, sneakers, un inglese “very fluent”, amico di Jimmy Fallon, amico di Robbie Williams, a suo agio a Brooklyn e a Soho come a Porta Venezia, perfetto nei “late show” che citiamo sui social e non guardiamo in tv, insomma, Cattelan. Alessandro Cattelan, il flop di "Da Grande" e il confronto con Valerio Lundini All’arco diametralmente opposto c’è il giovane funzionario Rai o la sua rappresentazione iperbolica, cioè Valerio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Il “caso”, il suo calo di ascolti dopo due puntate è in fondo molto semplice. Ci sono due modi di essere “giovani”Rai ma uno solo. C’è il giovane “milanese”, scattante, sveglio, dinamico, molto bravo nel suo lavoro di presentatore e figlio della “Mtv generation”. Camicione fuori dai pantaloni, sneakers, un inglese “very fluent”, amico di Jimmy Fallon, amico di Robbie Williams, a suo agio a Brooklyn e a Soho come a Porta Venezia, perfetto nei “late show” che citiamo sui social e non guardiamo in tv, insomma,, il flop di "Da Grande" e il confronto con ValerioAll’arco diametralmente opposto c’è il giovanerio Rai o la sua rappresentazione iperbolica, cioè Valerio ...

