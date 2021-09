Milan beffato dall’arbitro, vince l’Atletico su rigore (1-2). Inter fermata a Donetsk (0-0). Risultati e classifiche (Di martedì 28 settembre 2021) beffato dall'arbitro, il Milan, viene battuto al 96' per un rigore inesistente concesso all'Atletico Madride trasformato da Suarez. Arbitro Cakir decisamente scandaloso anche per l'espulsione di Kessie nel primo tempo. Ancora lo Shakhtar Donetsk, ancora uno 0-0, ancora un risultato che complica e non poco il percorso dell'Inter in Champions League. Come un anno fa, a Kiev i nerazzurri non riescono ad abbattere il muro degli ucraini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021)dall'arbitro, il, viene battuto al 96' per uninesistente concesso all'Atletico Madride trasformato da Suarez. Arbitro Cakir decisamente scandaloso anche per l'espulsione di Kessie nel primo tempo. Ancora lo Shakhtar, ancora uno 0-0, ancora un risultato che complica e non poco il percorso dell'in Champions League. Come un anno fa, a Kiev i nerazzurri non riescono ad abbattere il muro degli ucraini L'articolo proviene da Firenze Post.

