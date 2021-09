Massimo Giletti torna con Non è l’Arena dopo il dolore | “Ho perso mio padre | un colpo durissimo”

Advertising

franco_bagnasco : Ma esattamente la suggestiva frase di Massimo Giletti nel promo: “Non è l’Arena cambia giorno, ma noi non cambiamo… - infoitcultura : Massimo Giletti, indiscreto su Lilli Gruber: 'La politica cercò anche lei', svelati i corteggiamenti - Ebebeb912 : RT @nonelarena: DOMANI LA PRIMA PUNTATA DI MERCOLEDÌ DI NON È L'ARENA DALLE 21:15 SU LA7 Oggi al @Museo_MAXXI di Roma la presentazione all… - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Torna su La7 “Non è l’arena” di Massimo Giletti - benny_bove : RT @nonelarena: DOMANI LA PRIMA PUNTATA DI MERCOLEDÌ DI NON È L'ARENA DALLE 21:15 SU LA7 Oggi al @Museo_MAXXI di Roma la presentazione all… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

a sorpresa: 'Sono eretico e masochista', le parole in conferenza stampa Fine della pausa anche per Non è l'arena di. Il programma di punta di LA7 è pronto a tornare con ...torna domani sera in campo e lo fa con determinazione e una grande voglia ancora di combattere il marcio che c'è nel nostro Paese, a suon di inchieste che in pochi hanno il coraggio ...Massimo Giletti torna al timone di Non è l’Arena, uno dei cavalli di battaglia di La7. Torneranno, anche nel corso della nuova edizione, inchieste, approfondimenti e dibattiti sulla politica e ...Massimo Giletti ha presentato la nuova stagione del programma Non è l'arena, che andrà in onda su La7: ecco le dichiarazioni del conduttore.