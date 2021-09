Lutto per Nicola e Luca Zingaretti, è morto il papà. Il messaggio di addio: “A noi piace pensarlo felice” (Di martedì 28 settembre 2021) Grave Lutto per i fratelli Nicola e Luca Zingaretti, è di questi minuti la notizia della morte del papà Aquilino. A dare l’annuncio è stato l’attore che ha dato volto a Montalbano, Luca Zingaretti. Lo scorso ottobre i fratelli Zingaretti avevano perso la mamma Emma Di Capua, Mimmi. I tre fratelli Nicola, Luca e Angela erano legatissimi ad entrambi i genitori, nonostante si fossero separati quando loro erano ancora molto giovani. In passato Luca Zingaretti aveva parlato proprio del rapporto col padre che per lui è stato fonte di ispirazione. morto il papà di Nicola e Luca e Zingaretti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Graveper i fratelli, è di questi minuti la notizia della morte delAquilino. A dare l’annuncio è stato l’attore che ha dato volto a Montalbano,. Lo scorso ottobre i fratelliavevano perso la mamma Emma Di Capua, Mimmi. I tre fratellie Angela erano legatissimi ad entrambi i genitori, nonostante si fossero separati quando loro erano ancora molto giovani. In passatoaveva parlato proprio del rapporto col padre che per lui è stato fonte di ispirazione.ildi...

