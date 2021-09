Luca Morisi: il festino, la cocaina e i due ragazzi conosciuti online. «I carabinieri chiamati dai vicini» (Di martedì 28 settembre 2021) Quella sera di metà agosto nella cascina in Corte Palazzo a Belfiore in provincia di Verona dove vive Luca Morisi i carabinieri sono arrivati perché li hanno chiamati i vicini di casa. Tra il 13 e il 14 del mese a casa di Morisi arrivano due ragazzi di cittadinanza rumena di circa venti anni che vivono nei pressi di Verona. Probabilmente l’ex guru dei social della Lega e il suo ospite li hanno conosciuti online. «Non sappiamo i dettagli del rapporto di Morisi con queste due persone, ma si tratta di una frequentazione assolutamente saltuaria», dicono gli investigatori a Repubblica. I quattro si conoscono appena o comunque non da molto tempo. Ma trascorrono almeno 12 ore a casa sua. Poi, quando se ne vanno, i ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Quella sera di metà agosto nella cascina in Corte Palazzo a Belfiore in provincia di Verona dove vivesono arrivati perché li hannodi casa. Tra il 13 e il 14 del mese a casa diarrivano duedi cittadinanza rumena di circa venti anni che vivono nei pressi di Verona. Probabilmente l’ex guru dei social della Lega e il suo ospite li hanno. «Non sappiamo i dettagli del rapporto dicon queste due persone, ma si tratta di una frequentazione assolutamente saltuaria», dicono gli investigatori a Repubblica. I quattro si conoscono appena o comunque non da molto tempo. Ma trascorrono almeno 12 ore a casa sua. Poi, quando se ne vanno, i ...

