Lory Del Santo | ”Lui mi picchiava | non ce l’ho fatta e alla fine l’ho lasciato”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati”. Parole diDela I Lunatici di Radio2. Un rapporto con l’amore stretto e a volte conflittuale, finoviolenza che oggi l’attrice ha raccontato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno su RaiUno: “Lui mie anche violentemente. Avevo il volto tumefatto e ho pensato di fare una foto per dimostrare quello che mi faceva ma poi nonfatto. Avevo paura di rimanere imprigionata nella vendetta”. Una confessione forte, tanto che la conduttrice ha chiesto come mainon abbia denunciato: “Ho cercato di essere paziente ma ad un certo punto non ce...

Santo racconta quella terribile notte di Capodanno, picchiata da un suo ex in ...Santo rivela a Serena Bortone di avere avuto una relazione lunga un anno con un uomo che la picchiava ripetutamente. A Oggi è un altro giorno ,Santo racconta la sua vita e ai ...Lory Del Santo confessa da Serena Bortone: "Un mio ex mi ha picchiata gravemente" Anche nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno non sono ...C’è stato un uomo violento nella vita di Lory Del Santo, non dice il suo nome ma a Oggi è un altro giorno racconta che è stata gravemente picchiata ma non l’ha mai denunciato. Una storia durata un ann ...