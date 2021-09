La statua della spigolatrice di Sapri non è sessista | ma semplicemente brutta

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ più rivoluzionario e moderno nella sua essenzialità, l’olio su tela de “Le Spigolatrici” (Des glaneuses) che Jean-François Millet realizzò nel 1857 , oggi conservato al Musée d’Orsay di Parigi, che lain bronzoinaugurata qualche giorno fa a, in provincia di Salerno, che ha suscitato l’indignazione generale per l’evidenza delle forme generose. Quando la tela di Millet fu esposta nel salon parigino del 1857, suscitò scalpore perché la forza espressiva delle tre spigolatrici dai colori gessosi e densi, chine a raccogliere le spighe, restituiva e denunciava lo stato di prostrante e dolorosa miseria dei braccianti francesi, ai quali i latifondisti permettevano di raccogliere le spighe di grano rimaste sul campo dopo la mietitura. Le tre spigolatrici di Millet nella loro composta dignità, ...

Advertising

lauraboldrini : La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebb… - MonicaCirinna : A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigola… - BaldinoVittoria : In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della pres… - LPincia : RT @GiuseppePalma78: Secondo la follia del politicamente corretto, la statua 'sessista' della #spigolatricedisapri andrebbe rimossa. E allo… - Tigrinus5 : RT @boni_castellane: Al gaypride il Cristo trans ma la statua della Spigolatrice va censurata perché il culo è troppo tondo. -

Ultime Notizie dalla rete : statua della

... provenienti dalla Basilica, e lalignea di Santa Fosca giacente. Appartenevano invece alla Chiesa di S. Antonio (ora distrutta) le telescuola del Veronese rappresentanti le storie di ...... in occasione dello svelamentotarga si è lasciato andare ai ricordi . Leggi anche › Omaggio all'eroina del Risorgimento Cristina Trivulzio di Belgiojoso: è la primadedicata a ...La statua della Spigolatrice di Sapri non è un’esaltazione del corpo femminile e non può essere classificata come sessista ...Marco Del Sorbo, esperto del settore digitale della comunicazione esprime il proprio parere sulla bufera mediatica riguardante l’installazione della nuova statua della “Spigolatrice di Sapri” definita ...