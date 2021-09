Il caso Morisi manda Salvini nel pallone (Di martedì 28 settembre 2021) E il guaio è che adesso teme le pernacchie, addirittura. Per la prima volta, dal palco del comizio, guarda la folla con sospetto. Eppure c’è una campagna elettorale da completare. Tacere non si può. Fermarsi nemmeno. Allora eccolo, Matteo Salvini, nel giorno in cui diventa pubblica la notizia che il suo braccio destro Luca Morisi è indagato per spaccio di stupefacenti. Attraversa la Toscana, la provincia di Siena e quella di Lucca. Ogni tappa un discorso. Poi la Liguria, la provincia La Spezia, e ancora su fino a Parma e infine a Milano. Ma non a piazza Duomo, quella gliel’ha sfilata Giorgia Meloni. Il leader della Lega parla a Niguarda, in una via laterale, periferica. Milano come metafora d’uno stato d’animo, di una condizione politica ed esistenziale. Tutto sembra spintonarlo. Anche ai suoi occhi, appannati. Caduto Claudio Durigon, l’amatissimo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) E il guaio è che adesso teme le pernacchie, addirittura. Per la prima volta, dal palco del comizio, guarda la folla con sospetto. Eppure c’è una campagna elettorale da completare. Tacere non si può. Fermarsi nemmeno. Allora eccolo, Matteo, nel giorno in cui diventa pubblica la notizia che il suo braccio destro Lucaè indagato per spaccio di stupefacenti. Attraversa la Toscana, la provincia di Siena e quella di Lucca. Ogni tappa un discorso. Poi la Liguria, la provincia La Spezia, e ancora su fino a Parma e infine a Milano. Ma non a piazza Duomo, quella gliel’ha sfilata Giorgia Meloni. Il leader della Lega parla a Niguarda, in una via laterale, periferica. Milano come metafora d’uno stato d’animo, di una condizione politica ed esistenziale. Tutto sembra spintonarlo. Anche ai suoi occhi, appannati. Caduto Claudio Durigon, l’amatissimo ...

