Fisco | Guerra | nessun ingorgo per le cartelle esattoriali | notifiche ai cittadini spalmate su più tempo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – La sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia, ha assicurato che a fine mese non ci sarà alcuna fine mese per leperché “il governo ha già deciso di spalmare in un arcorale più ampio leaie alle imprese degli atti rimasti in sospeso”. Per quanto riguardo le persone che hanno perso il diritto alla rateizzazione,a Radio anch’io ha spiegato che “c’è una discussione in corso per permettere una ripresa meno drastica di quella che si era ipotizzata. Il termine è a fine mese quindi credo ci sarà un modo di diluire questi pagamenti” che “potrebbe andare nel decreto fiscale che accompagna la manovra di bilancio”. La sottosegretaria ha parlato anche di salario minimo ...