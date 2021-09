F1 | Toto Wolff | “I problemi di affidabilità ci preoccupano | dobbiamo unire prestazioni e durata in questo finale”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) La Mercedes saluta il tracciato di Sochi con un sorriso stiracchiato. Certo, da un lato Lewis Hamilton ha vinto la gara (e ha raggiunto la clamorosa quota di 100 successi in Formula Uno), ma il Gran Premio di Russia si è concluso in maniera decisamente meno brillante di quello che ci si poteva attendere per la scuderia di Brackley. Inutile girarci attorno. La Mercedes voleva la doppietta sul circuito posizionato sulle sponde del Mar Nero e, soprattutto, confidava che Max Verstappen rimanesse relegato nei bassifondi, dovendo scattare dalla ventesima (ed ultima) posizione della griglia di partenza. Alla fine, invece, l’olandese ha chiuso alle spalle di Lewis Hamilton, cedendo solamente 7 punti in classifica generale, comandata ora dall’inglese con 2 lunghezze di vantaggio sul rivale. Max Verstappen, che già doveva scontare 3 posizioni di penalità per i fatti di Monza, ha deciso di ...