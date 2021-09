Esce il James Bond girato a Matera: finalmente in sala No Time To Die (Di martedì 28 settembre 2021) Esce il James Bond girato a Matera: in sala No Time To Die. Tutte le informazioni. Dopo una lunghissima attesa e continui rinvii a causa della pandemia Esce finalmente in sala “No Time To De“, capitolo numero 25 della saga di James Bond, l’agente segreto più amato della storia del cinema. Il film, la cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 28 settembre 2021)il: inNoTo Die. Tutte le informazioni. Dopo una lunghissima attesa e continui rinvii a causa della pandemiain“NoTo De“, capitolo numero 25 della saga di, l’agente segreto più amato della storia del cinema. Il film, la cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Giufalibreria : RT @RaccontiEd: «Sapevamo che non poteva durare. Nessuna cosa perfetta e splendida ha un futuro. E questi due avevano ormai fatto il loro t… - Martinscake1 : RT @RaccontiEd: «Sapevamo che non poteva durare. Nessuna cosa perfetta e splendida ha un futuro. E questi due avevano ormai fatto il loro t… - RaccontiEd : «Sapevamo che non poteva durare. Nessuna cosa perfetta e splendida ha un futuro. E questi due avevano ormai fatto i… - radiozena1 : Su Radio Zena a partire da lunedì 20 fino a domenica 26 settembre 2021 Famous Last Words suona come “Disco Ora” al… - JustLeilah : @jamesdaneer Vaffanculo James. *Esce* -