Elisabetta Canalis e la devastante perdita | Come madre non poteva fare altro

(Di martedì 28 settembre 2021) Era il 2014 quandoperse il bambino che aspettava da Brian Perri, l’attuale compagno dal quale nel 2015 ha avuto la piccola Skyler Eva. A distanza di tanti anni la showgirl ha svelato l’amarissimo retroscena di quell’evento tragico.-AltraNotiziaNel 2014era rimasta incinta per la prima volta del suo attuale fidanzato, il chirurgo americano Brian Perri e prima che lei ne desse notizia personalmente, la lieta novella era venuta alla luce della stampa attraverso una rapida fuga di notizie. Tutti i numerosi followers della storica Velina mora di Striscia La notizia erano in visibilio. Del resto è così amata che difficilmente una notizia così importante avrebbe potuto lasciare indifferente il pubblico e i ...

Una vita da mediano", cantava Ligabue. Una vita da copertina, si potrebbe parafrasare per la bellissima Elisabetta Canalis. Già, perché la sua è stata (e tutto sommato lo è ancora) davvero una vita da copertina (come il rotocalco che conduce su TV8). Però... che barba che noia, che noia che barba.