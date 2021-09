Elezioni comunali 2021 | come e dove si vota in Lombardia

(Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 settembre- Tutto pronto per leamministrative. D omenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di oltre 1.000 comuni italiani saranno chiamati al voto per eleggere sindaci ...

Corriere della Sera

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno leamministrative 2021. Saranno 1349 i comuni al voto, tra cui 6 capoluoghi di regione (... si rinnoveranno i consigliin 14 capoluoghi di ......stata organizzata una call alla quale sono stati invitati tutti i comuni interessati dalle:...Ats Bergamo hanno poi riscontrato le domande dei partecipanti che erano sia amministratori...La campagna ideata da Ratiostudio: “Coperti senza alcuna motivazione. se l’ironia è un’arma potentissima, la libertà lo è ancora di più e questo, purtroppo, fa paura” ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I 43 seggi distribuiti in città per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto saranno aperti domenica 3 ottobre dalle or ...