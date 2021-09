Draghi accantona un tesoretto per la crescita | 18 miliardi l' anno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) Quando Marioapre la riunione della cabina di regia a palazzo Chigi, i partecipanti si ritrovano senza fogli in mano. Non è la prima volta che accade, ma questa volta si parla della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, in pratica le nuove stime sui conti pubblici che darforma alla legge di bilancio. Insomma i numeri sono la sostanza. Negli ultimi anni, con eccezione della parentesi del Covid, sono serviti a tutti governi per autocelebrare uno zero virgola in più del Pil. Se invece quest’il premier può illustrare le cifre a voce, senza tra l’altro elencarle tutte, è perché a contare è una direzione differente, di lungo periodo, che addirittura scavalla il bivio del suo destino, quello tra palazzo Chigi e il Quirinale. La direzione: il Pil che corre più veloce del previsto porterà a un contenimento ...