Di Caro | “Il Napoli avrà problemi | non può vincerle tutte Attenti alla Coppa D’Africa”

Il giornalista Andrea Di Caro parla del Napoli primo in classifica ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri hanno due punti di vantaggio sul Milan. La squadra di Spalletti è a punteggio pieno fino ad ora e giovedì devono affrontare l'Europa League contro lo Spartak Mosca. "Europa League? Giochi di giovedì, quindi c'è un problema logistico. Al di là del fatto che si può recuperare in meno tempo, la differenza è enorme tra Champions League ed Europa League. Innanzitutto perché la Champions ti costringe sempre a mettere la formazione titolare. L'Europa League viene vissuta sempre in maniera più leggera, fino alla parte finale della competizione si gioca con le seconde linee. Chi gioca la Champions ha i benefici degli incassi ma anche uno step fisico e psicologico che si sente di più. Non disputarla per il Napoli è un ...

