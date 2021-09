Covid oggi Piemonte | 192 contagi e un morto | bollettino 28 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 settembre 2021) Sono 192 i nuovida Coronavirus28in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23.564 tamponi, di cui 17.010antigenici con un tasso di positività allo 0,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 192, 16 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.445. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.