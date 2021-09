Claudio D’Alessio figlio di Gigi, accusato di aver aggredito la colf: «A processo per un livido» (Di martedì 28 settembre 2021) Claudio D’Alessio, figlio dell’omonimo cantante Gigi, è accusato di aver picchiato la sua colf. Attualmente il ragazzo sta minimizzando le sue responsabilità, incoraggiato dall’idea di dover aspettare i tempi della giustizia che – secondo lui – ne decreterà l’innocenza. Le sue ultime dichiarazioni hanno fatto emergere un quadro di totale tranquillità nei confronti del processo... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021)dell’omonimo cantante, èdipicchiato la sua. Attualmente il ragazzo sta minimizzando le sue responsabilità, incoraggiato dall’idea di dover aspettare i tempi della giustizia che – secondo lui – ne decreterà l’innocenza. Le sue ultime dichiarazioni hanno fatto emergere un quadro di totale tranquillità nei confronti del...

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'DA SETTE ANNI SONO A PROCESSO PER UN LIVIDO SU UN BRACCIO' - CLAUDIO D'ALESSIO SI DIFENDE IN AULA..… - corrmezzogiorno : #Napoli Colf picchiata, Claudio D’Alessio: «Da 7 anni a processo per un livido al bracc... - demartinofra : Gigi D'Alessio, il figlio Claudio parla in aula: «Da 7 anni a processo per un livido alla colf» ?? #cronacadiRoma… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Gigi D'Alessio, il figlio Claudio e l'aggressione alla colf: «Sette anni di processo per un livido al braccio» https://… - francobus100 : Gigi D'Alessio, il figlio Claudio accusato di aggressione alla colf: «Sette anni per un livido al braccio»… -