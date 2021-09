Beffa Milan a San Siro, Atl.Madrid vince su rigore al 97? (Di martedì 28 settembre 2021) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan perde 2-1 contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Decisivo un rigore trasformato da Suarez al 52? della ripresa. L'inizio partita del Milan, che torna a giocare una partita di Champions League a San Siro dopo un'attesa lunga 7 anni, porta subito una conclusione di Brahim Diaz che di sinistro ci prova dal limite senza mettere in difficoltà Oblak. Il gol è nell'aria e arriva al 20? grazie a Leao che di destro, su assist di Diaz, sorprende il portiere avversario portando avanti il Milan. Al minuto 29, però, l'episodio che cambia il match: Kessie, già ammonito, entra in ritardo su Llorente. L'arbitro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)O (ITALPRESS) – Ilperde 2-1 contro l'Atleticonella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Decisivo untrasformato da Suarez al 52? della ripresa. L'inizio partita del, che torna a giocare una partita di Champions League a Sandopo un'attesa lunga 7 anni, porta subito una conclusione di Brahim Diaz che di sinistro ci prova dal limite senza mettere in difficoltà Oblak. Il gol è nell'aria e arriva al 20? grazie a Leao che di destro, su assist di Diaz, sorprende il portiere avversario portando avanti il. Al minuto 29, però, l'episodio che cambia il match: Kessie, già ammonito, entra in ritardo su Llorente. L'arbitro ...

Advertising

RaiSport : ? L'#AtleticoMadrid beffa il #Milan al 97' Finisce 2-1: rossoneri avanti con #Leao. Poi l'espulsione di #Kessie, p… - carlolaudisa : Il Pistolero beffa il #Milan su rigore in pieno recupero.ottimo avvio con Leao in gol, ma il rosso a #Kessie fa fra… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan-Atletico Madrid 1-2: beffa nel finale per i rossoneri a San siro - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan-Atletico Madrid 1-2: beffa nel finale per i rossoneri a San siro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Milan-Atletico Madrid 1-2: beffa nel finale per i rossoneri a San siro -

Ultime Notizie dalla rete : Beffa Milan L'Atletico Madrid beffa il Milan al 97' Il gol e' nell'aria e arriva al 20' grazie a Leao che di destro, su assist di Diaz, sorprende il portiere avversario portando avanti il Milan. Al minuto 29, pero', l'episodio che cambia il match: ...

Milan, è una beffa pazzesca: l'Atletico vince su rigore al 97'! Una beffa dal sapore amarissimo, dopo un grande primo tempo in cui stava dominando sotto tutti gli ... Il Milan dopo due partite resta ultimo in classifica senza punti. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ...

CHAMPIONS, Beffa Milan: perde in rimonta. I risultati Firenze Viola Beffa Milan a San Siro, Atl.Madrid vince su rigore al 97' MILANO (ITALPRESS) – Il Milan perde 2-1 contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ...

Calcio: Milan resta in dieci dal 29', l'Atletico rimonta e vince 2-1 con un rigore nel recupero (2) Reazione di nervi del Milan che due minuti dopo sfiora il gol: Giroud allunga di testa per Florenzi che calcia al volo, Oblak battuto, palla che si spegne sul fondo di un niente. La beffa finale ...

Il gol e' nell'aria e arriva al 20' grazie a Leao che di destro, su assist di Diaz, sorprende il portiere avversario portando avanti il. Al minuto 29, pero', l'episodio che cambia il match: ...Unadal sapore amarissimo, dopo un grande primo tempo in cui stava dominando sotto tutti gli ... Ildopo due partite resta ultimo in classifica senza punti. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan perde 2-1 contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromettendo le speranze di qualificazione alla fase ...Reazione di nervi del Milan che due minuti dopo sfiora il gol: Giroud allunga di testa per Florenzi che calcia al volo, Oblak battuto, palla che si spegne sul fondo di un niente. La beffa finale ...