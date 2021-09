Andrea Bocelli e Lino Banfi al Sud | Napoli è un miracolo

(Di martedì 28 settembre 2021) Si è tenuta ieri una grande festa sul sagrato del Duomo diin onore di San Gennaro. La nona edizione del 'San Gennaro Day', con la direzione artistica di Gianni Simioli, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti tutti visibilmente emozionati:(quello più atteso) ma anche Peppino Di Capri, Antonio Milo e. Peppino Di Capri sale sul palco ed intona 'Champagne' con la sua inconfondibile voce che non sembra mai cambiata (come il calciatore Bruno Giordano dice alla sua signora) e tutto il pubblico canta insieme a lui, al termine dell'esibizione si lascia andare a qualche critica mal celata contro il Governo: "La musica è l'ultimo pensiero dei politici." Il massimo della bellezza si raggiunge quando sul palco arriva, dopo un leggero ritardo,...

Napoli Calcio - Splendida serata napoletana per. Il cantautore, infatti, è stato ospite in terra partenopea per la serata organizzata da Alessandro Iovino per sostenere i progetti della Fondazione. L'evento si è ...Il figlio didebutta da solista, ha appena firmato il contratto con la storica etichetta Capitol Record. Il singolo è già un successo all'estero. Matteoha ereditato dal celebre papà la ...Il più grande possessore al mondo dei cimeli del Pibe de Oro alla cena con Fabio Cannavaro, Salvatore Esposito, Andrea Sannino e Peppino di Capri ...Con ‘Solo’ Matteo Bocelli debutta ufficialmente nel panorama musicale italiana presentandosi con un brano in inglese che guarda già oltre i confini.