Alghero | elicottero ribaltato da una tromba d' aria | video

Leggi su panorama

(Di martedì 28 settembre 2021) Una violentad'si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sulla zona Nord Ovest della Sardegna. Le forti raffiche di vento sono riuscite persino a far ribaltare un. Ilmostra il momento in cui il velivolo - un Cessna 172 - si rovescia su se stesso. Danni registrati anche a Sassari, dove sono caduti alcuni alberi e dove sono rimaste danneggiate delle auto in sosta. Guarda tutti id'ad Ischia, le immagini postate sui sociald'al largo dell'Isola di Ischia. Ieri pomeriggio, poco dopo le ...Le immagini spettacolari di un tornado in CanadaIn queste ore, un tornado si è abbattuto nella zona di D'Arcy, ...Singapore, nave ...