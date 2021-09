Xiaomi non censura le ricerche e rispetta la privacy | Punto Informatico (Di lunedì 27 settembre 2021) Xiaomi smentisce il risultato dell’indagine effettuata dalla Lituania, affermando di non censurare le ricerche e di rispettare la privacy degli utenti. Xiaomi non censura le ricerche e rispetta la privacy Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Xiaomi non censura le ricerche e rispetta la privacy Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021)smentisce il risultato dell’indagine effettuata dalla Lituania, affermando di nonre lee dire ladegli utenti.nonlela. Read MoreL'articolononlelaproviene da HelpMeTech.

Advertising

ilfoglio_it : Un report del ministero della Difesa lituano spiega i problemi e i rischi di Xiaomi e Huawei. 'Sbarazzatevene', è i… - puntotweet : Xiaomi non censura le ricerche e rispetta la privacy - OsservatorioRus : ?????????? Pochi giorni fa il vice ministro della #Difesa lituano, Margiris #Abukevicius, ha consigliato ai propri conci… - CorradoTopi : @Connessioni Piu` che altro non comperatelo perche` ci hanno messo decenni per arrivare in termini di tecnologia do… - MassiAlbertOne : @AlleviLaura Li ho entrambi. Potrei citarti decine di differenze, ma ti dirò solo: feeling of use. Quanto al parago… -