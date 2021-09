Tutela e sicurezza sul lavoro: Draghi fissa con la ‘Triplice’ gli interventi prioritari. Landini: “Elusi altri temi” (Di martedì 28 settembre 2021) Revisione e potenziamento della formazione dei dipendenti, e degli imprenditori; delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni; sempre in materia di ispezione: razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia; infine: costituzione di una specifica ed unica banca dati delle sanzioni applicate. Sono alcuni degli interventi prioritari occorsi in merito alla Tutela ed alla sicurezza sul lavoro, intorno ai quali oggi si sono riunii intorno ad un tavolo il premier Draghi ed i rappresentanti della ‘Triplice’ (Cgil, Cisl e Uil). Un incontro che, al termine del confronto, Draghi ha definito ”Molto utile per fissare un metodo di lavoro”, visto che “c’è intesa su questi temi”. Il ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Revisione e potenziamento della formazione dei dipendenti, e degli imprenditori; delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni; sempre in materia di ispezione: razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia; infine: costituzione di una specifica ed unica banca dati delle sanzioni applicate. Sono alcuni deglioccorsi in merito allaed allasul, intorno ai quali oggi si sono riunii intorno ad un tavolo il premiered i rappresentanti della(Cgil, Cisl e Uil). Un incontro che, al termine del confronto,ha definito ”Molto utile perre un metodo di”, visto che “c’è intesa su questi”. Il ...

Advertising

davidefaraone : Secondo Landini il governo costringendo i non vaccinati ai tamponi, fa pagare per lavorare. Il vaccino è gratuito.… - poliziadistato : Auguri ai colleghi della @GDF, che oggi celebrano il loro Patrono #SanMatteo Apostolo, con i quali operiamo, ogni g… - Confindustria : Ai sindacati chiediamo di avviare subito commissioni paritetiche imprese-sindacati sulla sicurezza in ogni azienda.… - italiaserait : Tutela e sicurezza sul lavoro: Draghi fissa con la ‘Triplice’ gli interventi prioritari. Landini: “Elusi altri temi” - NunzioAngiola : RT @adolfo_marciano: Sabato 2 ottobre alle 9 nel'auditorium di via Beccaria, a Monopoli, studenti e professori incontrano i vertici naziona… -