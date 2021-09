“SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO Enorme Esperimento sulla Popolazione” Studio Incubo di Genetista Tedesco su Science Direct

(Di lunedì 27 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: le Grandi Inchieste di Gospa News «Laumana attualmente partecipa all’esposizione al DNA estraneo in un. Dopo il completamento delle vaccinazioni in tutto il mondo, dovrebbe essere istituito un programma sentinella post-vaccinazione per monitorare l’esacerbazione di disturbi umani inaspettati, forse nuovi, negli individui vaccinati». Sono queste proviene da Database Italia.

Advertising

ruisseau : RT @Fabio_Carisio: “SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO. Enorme Esperimento sulla Popolazione”. Studio Incubo di Genetista Tedesco… - GFabrygherardi : RT @ChanceGardiner: Dr. Ryan Cole: Azione dell'lVERMECTlN contro SARS-CoV-2: 1. Inibisce il legame ad ACE2 e TMPRSS2 impedendo al virus d… - ManuQ24916888 : RT @VinceFerretti: SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO. Enorme Esperimento Sulla Popolazione”. Studio Incubo Di Genetista Tedesco… - Fabio_Carisio : “SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO. Enorme Esperimento sulla Popolazione”. Studio Incubo di Genetista Te… - VinceFerretti : SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO. Enorme Esperimento Sulla Popolazione”. Studio Incubo Di Genetista Ted… -

Ultime Notizie dalla rete : SARS COV

Focus

Le donne a maggior rischio di contrarre l'infezione da- 2 (es. professioniste sanitarie, caregiver) e/o a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID - 19 (donne con fattori ...A seguito infatti della situazione di criticità per i casi di- 2 e delle comunicazioni del dipartimento prevenzione dell'Asp di Reggio Calabria già nelle scorse settimane Spirlì aveva ...Lo ha stabilito una circolare del Ministero della Salute. Tutto quello che c'è da sapere su come funziona e chi ne ha diritto ...Proroga della “zona rossa” per San Luca. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale proroga per altri sei giorni le misure ...