Resident Evil 4 VR in arrivo su Oculus Quest 2! Un trailer ne annuncia la data di uscita (Di lunedì 27 settembre 2021) Una versione in realtà virtuale di Resident Evil 4 verrà lanciata il 21 ottobre sul visore Oculus Quest 2 di Facebook. Resident Evil 4 VR è stato annunciato all'inizio di Quest'anno. Tuttavia, Facebook e Capcom, così come lo studio di sviluppo di terze parti Armature, hanno offerto solo scorci del suo gameplay, incluso un breve trailer. Il titolo adatta il contenuto del gioco originale con un punto di vista (principalmente) in prima persona, riprogettandolo per sfruttare i visori VR. Resident Evil 4 di Armature apporta una serie di piccoli cambiamenti al gioco horror originale del 2005. Dovrebbe presentare lo stesso contenuto narrativo e lo stesso design del mondo, ma è stato riprogettato per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Una versione in realtà virtuale di4 verrà lanciata il 21 ottobre sul visore2 di Facebook.4 VR è statoto all'inizio di'anno. Tuttavia, Facebook e Capcom, così come lo studio di sviluppo di terze parti Armature, hanno offerto solo scorci del suo gameplay, incluso un breve. Il titolo adatta il contenuto del gioco originale con un punto di vista (principalmente) in prima persona, riprogettandolo per sfruttare i visori VR.4 di Armature apporta una serie di piccoli cambiamenti al gioco horror originale del 2005. Dovrebbe presentare lo stesso contenuto narrativo e lo stesso design del mondo, ma è stato riprogettato per ...

Advertising

gogoyokai : comunque parere personale resident evil da quando hanno iniziato a farlo fps fa veramente cagare - Tech_Gaming_it : Resident Evil 4 VR sarà disponibile dal 21 Ottobre su Oculus Quest 2 - sorceressyen_ : Se devo spendere altri 70 euro per avere il VERO remake di Resident Evil 3, ovvero il miglior Resident Evil di TUTT… - AtlusITno : Il Polnareff di JoJo's Bizzare Adventure in tutte le varie opere, Komatsu ha fornito la voce a Marvin nella saga di… - Malborina_ : Non io che mi sono messa nuovamente a guardare i fil di resident evil -