Psg, Donnarumma riflette sul futuro. Ma a gennaio niente cessione (Di lunedì 27 settembre 2021) Donnarumma riflette sul suo futuro al Psg, ma difficilmente cambierà squadra già in occasione del mercato invernale Gianluigi Donnarumma è diventato un vero e proprio caso al Psg. Il portiere classe ’99, infatti, è dietro a Keylor Navas nelle gerarchie di Pochettino, che spesso e volentieri lo lascia in panchina per 90?. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, una partenza di Gigio nel mercato di gennaio sarebbe quasi impossibile. Tra i club interessati c’è soprattutto la Juventus, che come altre squadre però non avrebbe la disponibilità per piazzare un colpo così esoso nella sessione invernale dei trasferimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021)sul suoal Psg, ma difficilmente cambierà squadra già in occasione del mercato invernale Gianluigiè diventato un vero e proprio caso al Psg. Il portiere classe ’99, infatti, è dietro a Keylor Navas nelle gerarchie di Pochettino, che spesso e volentieri lo lascia in panchina per 90?. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, una partenza di Gigio nel mercato disarebbe quasi impossibile. Tra i club interessati c’è soprattutto la Juventus, che come altre squadre però non avrebbe la disponibilità per piazzare un colpo così esoso nella sessione invernale dei trasferimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : #Donnarumma triste al #PSG dove non gioca e non si è ancora ambientato. #Navas preferito da tecnico e compagni, l’e… - TuttoMercatoWeb : Adesso Donnarumma è sempre più un caso: è in panchina anche stasera nel PSG - forumJuventus : CorSera: 'Donnarumma -Psg , matrimonio già incrinato. Poche presenze per il portiere e la Juve ragione per il futur… - CalcioNews24 : #Psg, #Donnarumma riflette sul suo futuro in squadra ?? - Libero_official : 'Vediamo, deciso sempre io'. #Donnarumma, tempi duri al #Psg. Mister #Pochettino lo spinge ancora in panchina… -