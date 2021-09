Omicidio Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri si è suicidato in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) Emanuele Impellizzeri, il 38enne accusato di aver ucciso Chiara Ugolini, si è tolto la vita nella cella del carcere di Verona. Ha deciso di uccidersi, proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto sottoporre a un interrogatorio. Lui, di origini catanesi e vicino di casa di Chiara, era stato arrestato il 6 settembre scorso lungo l’autostrada del Sole; stava scappando da Calmasino dopo l’Omicidio. Aveva sul collo dei graffi, prova che Chiara abbia lottato per difendersi. Il carnefice di Chiara oggi si è ucciso, impiccandosi nella sua cella del carcere veronese di Montorio, dove era stato trasferito pochi giorni fa. L’orario del decesso è datato alle 5:30, a darne la notizia è il segretario nazionale della Ulipa, Gennarino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021), il 38enne accusato di aver ucciso, si è tolto la vita nella cella deldi Verona. Ha deciso di uccidersi, proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto sottoporre a un interrogatorio. Lui, di origini catanesi e vicino di casa di, era stato arrestato il 6 settembre scorso lungo l’autostrada del Sole; stava scappando da Calmasino dopo l’. Aveva sul collo dei graffi, prova cheabbia lottato per difendersi. Il carnefice dioggi si è ucciso, impiccandosi nella sua cella delveronese di Montorio, dove era stato trasferito pochi giorni fa. L’orario del decesso è datato alle 5:30, a darne la notizia è il segretario nazionale della Ulipa, Gennarino ...

