Maltempo in Toscana: stato d'emergenza decretato dalla Regione in 72 comuni (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha decreto stasera lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sulla Regione: 72 i comuni coinvolti da un primo report parziale, non toccate solo le province di Siena, Livorno e Grosseto. Raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari che hanno soffiato nell'Aretino, a Massa Carrara, a Pisa e a Lucca L'articolo proviene da Firenze Post.

emergenzavvf : #Maltempo #26settembre, nel pomeriggio piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della #Toscana e de… - emergenzavvf : #Maltempo, da domenica 700 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco in #Toscana, di cui 200 in provincia di… - Legambiente : RT @LegambienteTosc: Insieme Puliamo il Mondo ?? Nonostante il maltempo tante belle iniziative in #Toscana ?? Ma non finisce qui... @puliamoi… - MarcG_69 : #Toscana Maltempo, decretato lo stato di emergenza regionale #Clima #Ambiente #Climatewarming - bizcommunityit : Tempesta in Toscana, il morso del maltempo: danni per milioni e oltre 600 interventi -