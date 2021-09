Macron colpito da un uovo video E’ la seconda volta | ma c’era stato anche un ceffone in faccia

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un giovane ha lanciato unbollito contro il presidente francese, Emmanuel, mentre era in visita a Lione alla Fiera internazionale della ristorazione. Lo ha riferito il sito d’informazione ‘LyonMag’, precisando che il giovane ha gridato “Lunga vita alla rivoluzione” prima di lanciare l’, che è rimbalzato sulla spalla del presidente senza rompersi. Il giovane èarree le cause del suo gesto non sono ancora chiare.per lada unerada unnel 2017, quando – durante la campagna elettorale per la presidenza – si era recato in visita agli stand della ...

Advertising

SkyTG24 : Francia, Macron colpito da un uovo durante una visita a Lione. VIDEO - Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - lifestyleblogit : Francia, Macron colpito da un uovo a Lione - Video - - Piergiulio58 : Francia: Macron colpito da un uovo durante una visita a Lione - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Macron colpito

da un uovo L'autore del gesto, un uomo in bermuda, è stato subito trasportato in una sala vicina dal servizio d'ordine, poi ammanettato .successivamente ha chiesto di poter ...Contestatore centra il presidente: fermato Emmanuelda un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L'uovo lanciato, come documenta il video di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è rotto. Il ...Emmanuel Macron colpito da un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L'uovo lanciato, come documenta il video di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è ro ...Macron colpito da un uovo. L'autore del gesto, un uomo in bermuda, è stato subito trasportato in una sala vicina dal servizio d'ordine, poi ammanettato. Macron successivamente ha ...