Le tre scosse tedesche all' Ue e la centralità di Draghi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Comunque vadano le trattative per formare il Governo in Germania, in Europa si aprirà una pagina nuova. Chi pensa che nulla cambierà sbaglia. In un’Europa che nell’ultimo anno e mezzo ci ha abituato a tutto, piegando la storia e facendoci sterzare a tutta velocità da politiche infrangibili di ordine e stabilità a politiche keynesiane di spesa e ottimismo da crescita felice, a rendere possibile l’impossibile, la fine dell’era Merkel segnerà un altro salto nel tempo. E saranno almeno tre i cambiamenti più rilevanti. A cui la “ragazza” ha fortemente contribuito, sia chiaro. Primo. Dal rigore a una rinnovata passione per l’economia sociale di mercato. Se, come verosimile, Olaf Scholz sarà il nuovo cancelliere, forte di essere il vero vincitore di queste elezioni, avendo letteralmente riportato in vita l’SPD (26%), magari a capo di una coalizione semaforo (SPD, Verdi e Liberali), la ...