James Bond: "Il nuovo attore sarà scelto nel 2022", dice la produttrice Barbara Broccoli (Di lunedì 27 settembre 2021) La produttrice Barbara Broccoli ha detto che il nuovo attore dei film di James Bond sarà scelto nel 2022 ed ha ringraziato Daniel Craig per la crescita del personaggio. Barbara Broccoli, produttrice dei film di James Bond, ha parlato della scelta del nuovo attore che andrà a sostituire Daniel Craig come protagonista del franchise cinematografico. Ha quindi ringraziato la star britannica per tutto quello che ha donato al personaggio nei cinque film che lo hanno visto impegnato dal 2006 ad oggi. Dopo aver interpretato James Bond in ben cinque film, da Casino Royale a No ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Laha detto che ildei film dineled ha ringraziato Daniel Craig per la crescita del personaggio.dei film di, ha parlato della scelta delche andrà a sostituire Daniel Craig come protagonista del franchise cinematografico. Ha quindi ringraziato la star britannica per tutto quello che ha donato al personaggio nei cinque film che lo hanno visto impegnato dal 2006 ad oggi. Dopo aver interpretatoin ben cinque film, da Casino Royale a No ...

