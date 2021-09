Il presunto assassino di Chiara Ugolini si è impiccato in carcere (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Emanuele Impellizzeri, il 38 anni accusato di aver ucciso lo scorso 5 settembre Chiara Ugolini nel suo appartamento di Calmasino di Bardolino (Verona) è stato trovato impiccato questa mattina in carcere. L'uomo avrebbe dovuto essere interrogato oggi stesso. Impellizzeri era stato fermato dalla polizia stradale di Firenze Nord nei pressi di Impruneta con l'accusa di essere il presunto assassino della 27enne, trovata morta la domenica sera precedente. A trovare il corpo senza vita della ragazza era stato il fidanzato che aveca subito avvertito le forze dell'ordine. L'uomo, vicino di casa della ragazza, era stato fermato mentre stava tentando la fuga in sella alla sua moto, nel tratto fiorentino dell'autostrada del Sole, diretto verso sud. Aveva poi ammesso le sue responsabilità ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Emanuele Impellizzeri, il 38 anni accusato di aver ucciso lo scorso 5 settembrenel suo appartamento di Calmasino di Bardolino (Verona) è stato trovatoquesta mattina in. L'uomo avrebbe dovuto essere interrogato oggi stesso. Impellizzeri era stato fermato dalla polizia stradale di Firenze Nord nei pressi di Impruneta con l'accusa di essere ildella 27enne, trovata morta la domenica sera precedente. A trovare il corpo senza vita della ragazza era stato il fidanzato che aveca subito avvertito le forze dell'ordine. L'uomo, vicino di casa della ragazza, era stato fermato mentre stava tentando la fuga in sella alla sua moto, nel tratto fiorentino dell'autostrada del Sole, diretto verso sud. Aveva poi ammesso le sue responsabilità ...

