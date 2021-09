Il pragmatismo che serve alla Difesa europea. Scrive l’Amb. Minuto Rizzo (Di lunedì 27 settembre 2021) L’invocazione di una “Difesa europea” è sulle prime pagine dopo la caduta di Kabul, con la conseguente percezione di marginalità, inaffidabilità della protezione americana, debolezza della Nato. La questione non nasce oggi ed è bene inquadrare il tema. L’opportunità di una politica comune estera e di Difesa ha preso forma alla fine degli anni Novanta. La prima riunione dei ministri della Difesa dell’Unione europea si è svolta alla fine del 1999; lo Scrivente accompagnava l’allora ministro Sergio Mattarella. Nel marzo del 2000 venivano create a Bruxelles le prime strutture europee permanenti: il Comitato per la politica e la sicurezza (Cops) e, in parallelo, un Comitato militare. Le ambizioni erano elevate. La spinta politica veniva dal presidente ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) L’invocazione di una “” è sulle prime pagine dopo la caduta di Kabul, con la conseguente percezione di marginalità, inaffidabilità della protezione americana, debolezza della Nato. La questione non nasce oggi ed è bene inquadrare il tema. L’opportunità di una politica comune estera e diha preso formafine degli anni Novanta. La prima riunione dei ministri delladell’Unionesi è svoltafine del 1999; lonte accompagnava l’allora ministro Sergio Mattarella. Nel marzo del 2000 venivano create a Bruxelles le prime strutture europee permanenti: il Comitato per la politica e la sicurezza (Cops) e, in parallelo, un Comitato militare. Le ambizioni erano elevate. La spinta politica veniva dal presidente ...

