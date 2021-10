Ibride plug-in - A metà tra la tradizione e il futuro - VIDEOPROVA (Di martedì 28 settembre 2021) Messo il diesel alle corde da scelte politiche coraggiose e forse fin troppo ardite, all'automobilista che voglia risparmiare sul costo del carburante e, perché no, sentirsi green e al passo con i tempi, non resta che passare all'elettrico in una delle tante forme che il mercato ora propone. Dopo oltre un secolo di monopolio (o quasi) del motore a combustione interna, l'auto si sta infatti avviando a vivere una nuova giovinezza con l'elettrificazione. Il momento è storico, la strada è segnata e non si torna indietro. Tutto questo sta mettendo a dura prova l'industria automobilistica, impegnata in una competizione al rinnovamento che non ha eguali nel recente passato. Non si era mai vista tanta vivacità negli uffici tecnici: idee, progetti, proposte per tutti i gusti. A beneficiarne è pure l'utente, che ora può scegliere tra innumerevoli soluzioni di mobilità: si va ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 settembre 2021) Messo il diesel alle corde da scelte politiche coraggiose e forse fin troppo ardite, all'automobilista che voglia risparmiare sul costo del carburante e, perché no, sentirsi green e al passo con i tempi, non resta che passare all'elettrico in una delle tante forme che il mercato ora propone. Dopo oltre un secolo di monopolio (o quasi) del motore a combustione interna, l'auto si sta infatti avviando a vivere una nuova giovinezza con l'elettrificazione. Il momento è storico, la strada è segnata e non si torna indietro. Tutto questo sta mettendo a dura prova l'industria automobilistica, impegnata in una competizione al rinnovamento che non ha eguali nel recente passato. Non si era mai vista tanta vivacità negli uffici tecnici: idee, progetti, proposte per tutti i gusti. A beneficiarne è pure l'utente, che ora può scegliere tra innumerevoli soluzioni di mobilità: si va ...

