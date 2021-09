GFVip 2021, il padre di Manuel Bortuzzo stronca la storia con Lulù: «E’ una bella amicizia, ma lei non è il suo tipo. Non lo vedo con gli occhi presi» (Di lunedì 27 settembre 2021) Manuel (US Endemol Shine) La ‘liason’ nascente tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié non convince Franco, il padre del ragazzo. L’uomo ha espresso infatti le sue perplessità sull’ipotetica storia d’amore, incominciata da un bacio sotto le coperte, che il figlio sta sviluppando al Grande Fratello Vip 2021, ammettendo che Lulù, dal suo punto di vista, non è il tipo di ragazza che piace a Manuel. “In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 settembre 2021)(US Endemol Shine) La ‘liason’ nascente trae la principessa Lucrezia Hailé Selassié non convince Franco, ildel ragazzo. L’uomo ha espresso infatti le sue perplessità sull’ipoteticad’amore, incominciata da un bacio sotto le coperte, che il figlio sta sviluppando al Grande Fratello Vip, ammettendo che, dal suo punto di vista, non è ildi ragazza che piace a. “In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, launasenz’ombra di dubbio perchéè fatto ...

Advertising

vincentperez95 : RT @davidemaggio: #GFVip 2021, il padre di Manuel Bortuzzo stronca la storia con Lulù «E' una bella amicizia, ma lei non è il suo tipo. No… - _Paper__Tiger_ : Che palle però nel 2021 sentire ancora 'mongoloide' usato con nochalance per dire 'stupido' #gfvip - davidemaggio : #GFVip 2021, il padre di Manuel Bortuzzo stronca la storia con Lulù «E' una bella amicizia, ma lei non è il suo ti… - tuttotv_info : #GFVIP: #ManuelBortuzzo parla della sua ex fidanzata con #LulùSelassiè - tuttotv_info : GFVIP: Manuel Bortuzzo parla della sua ex fidanzata con Lulù Selassiè -