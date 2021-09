Germania: Spd è il partito più votato (25,7%), l’Unione umiliata invece da un 24,1%. Merkel: “Ora fare in fretta” (Di lunedì 27 settembre 2021) Dunque, con incetta di voti che in Germania non si conteggiava da diversi anni (il 25,7%), seppure con un margine risicato, Spd ha vinto le elezioni 2021, imponendosi sulla sua diretta inseguitrice, l’Unione, che segna il 24,1%, sicuramente uno e risultati meno edificanti nella sua lunga storia elettorale. A seguire, bene i Verdi (14,8%), poi la Fdp (all’11,5%), quindi l’Afd (10,3%) e, infine, la Linke (4,9%) che, sebbene con preferenze inferiori allo sbarramento del 5%, in virtù dei tre mandati diretti (parliamo infatti di un sistema misto: proporzionale con una componente maggioritaria), sarà comunque nel parlamento tedesco. Ecco quindi come sarà composto il nuovo parlamento tedesco Alla luce di questa tornata elettorale, complessivamente, il ‘Bundestag’ sarà occupato da 735 seggi, a dispetto dei precedenti 709, questo perché, come dicevamo, la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Dunque, con incetta di voti che innon si conteggiava da diversi anni (il 25,7%), seppure con un margine risicato, Spd ha vinto le elezioni 2021, imponendosi sulla sua diretta inseguitrice,, che segna il 24,1%, sicuramente uno e risultati meno edificanti nella sua lunga storia elettorale. A seguire, bene i Verdi (14,8%), poi la Fdp (all’11,5%), quindi l’Afd (10,3%) e, infine, la Linke (4,9%) che, sebbene con preferenze inferiori allo sbarramento del 5%, in virtù dei tre mandati diretti (parliamo infatti di un sistema misto: proporzionale con una componente maggioritaria), sarà comunque nel parlamento tedesco. Ecco quindi come sarà composto il nuovo parlamento tedesco Alla luce di questa tornata elettorale, complessivamente, il ‘Bundestag’ sarà occupato da 735 seggi, a dispetto dei precedenti 709, questo perché, come dicevamo, la ...

